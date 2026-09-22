Servidor federal aposentado morre aos 66 anos em Vilhena

O servidor público federal aposentado, José Nunes da Silva, 66 anos, faleceu vítima de uma AVC nesta terça-feira, 22, em Vilhena,

Ele trabalhou na Sucam e morava em Vilhena havia mais de 50 anos.

Ao Extra de Rondônia, Daiane Nunes, filha de José, informou que o velório terá início a partir da 0h30 desta quarta-feira (23), na Capela Cristo Rei, e o sepultamento está marcado para as 10h desta quarta-feira, no cemitério Cristo Rei, em Vilhena.

José construiu sua trajetória profissional e pessoal no município, onde viveu por mais de cinco décadas. Após anos de dedicação ao serviço público federal, estava aposentado.

Familiares e amigos poderão prestar as últimas homenagens a José Nunes da Silva durante o período de despedida.