ASCCOL convoca comunidade para prestação de contas da 38ª EXPOCOL em Colorado

A Associação dos Criadores de Colorado do Oeste (ASCCOL) realizará, no dia 11 de setembro de 2026, a assembleia de prestação de contas da 38ª EXPOCOL – Exposição Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Colorado do Oeste.

A reunião está marcada para as 19h30, no Parque de Exposição Marcos Donadon, em Colorado do Oeste.

A diretoria da entidade, presidida por Enio Roberto Milani, convida patrocinadores, expositores, produtores rurais, colaboradores, voluntários, autoridades e integrantes da comunidade para acompanhar a apresentação dos resultados da feira.

Durante a assembleia, a ASCCOL deverá apresentar informações relacionadas à movimentação financeira da 38ª EXPOCOL, investimentos realizados e demais resultados da edição deste ano.

A prestação de contas também será uma oportunidade para reunir pessoas e empresas que participaram da organização e contribuíram para a realização da feira, considerada um dos principais eventos do calendário de Colorado do Oeste.

Além dos números da edição, o encontro deverá abordar os resultados e os impactos gerados pela EXPOCOL para o comércio, setor produtivo e demais segmentos envolvidos com a realização do evento.

Após a apresentação da prestação de contas, a diretoria da ASCCOL promoverá um jantar de confraternização com os participantes.

A organização solicita que cada convidado leve seu próprio prato e talheres para o jantar.