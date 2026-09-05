Facebook Instagram
sábado, 05 de setembro de 2026.

ASCCOL convoca comunidade para prestação de contas da 38ª EXPOCOL em Colorado

Assembleia será realizada no dia 11 de setembro, no Parque de Exposição Marcos Donadon, com participação de patrocinadores, expositores, produtores e comunidade
Foto: Ilustrativa

A Associação dos Criadores de Colorado do Oeste (ASCCOL) realizará, no dia 11 de setembro de 2026, a assembleia de prestação de contas da 38ª EXPOCOL – Exposição Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Colorado do Oeste.

A reunião está marcada para as 19h30, no Parque de Exposição Marcos Donadon, em Colorado do Oeste.

A diretoria da entidade, presidida por Enio Roberto Milani, convida patrocinadores, expositores, produtores rurais, colaboradores, voluntários, autoridades e integrantes da comunidade para acompanhar a apresentação dos resultados da feira.

Durante a assembleia, a ASCCOL deverá apresentar informações relacionadas à movimentação financeira da 38ª EXPOCOL, investimentos realizados e demais resultados da edição deste ano.

A prestação de contas também será uma oportunidade para reunir pessoas e empresas que participaram da organização e contribuíram para a realização da feira, considerada um dos principais eventos do calendário de Colorado do Oeste.

Além dos números da edição, o encontro deverá abordar os resultados e os impactos gerados pela EXPOCOL para o comércio, setor produtivo e demais segmentos envolvidos com a realização do evento.

Após a apresentação da prestação de contas, a diretoria da ASCCOL promoverá um jantar de confraternização com os participantes.

A organização solicita que cada convidado leve seu próprio prato e talheres para o jantar.

Compartilhe:
Últimas notícias

Últimas notícias

© 2008-2026 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.

ATENÇÃO

Proibido copiar conteúdo desta página!