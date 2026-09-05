Natan Donadon realiza caminhada em Vilhena e reforça compromisso com o Cone Sul

O candidato a deputado federal Natan Donadon realizou, na tarde desta sexta-feira (4), uma caminhada pela Avenida Melvin Jones, em Vilhena, reunindo equipe de campanha, amigos, parceiros e moradores em uma agenda marcada pelo contato direto com a população.

Ao longo da trajetória, Donadon conversou com comerciantes, vendedores e moradores, atendeu demandas e recebeu manifestações de apoio. A mobilização marcou o início de uma agenda intensiva do candidato pelos municípios do Cone Sul de Rondônia.

Durante os encontros, Natan reforçou seu compromisso com uma atuação próxima da população das sete cidades que compõem a região: Vilhena, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Corumbiara, Chupinguaia, Cabixi e Pimenteiras do Oeste.

“Eu me comprometo a ser um deputado atuante e presente aqui na nossa região do Cone Sul, mantendo o mesmo carinho que sempre tive desde quando fui deputado federal. Agradeço o apoio da população, o carinho de quem me recebeu hoje no comércio e as mensagens de carinho das famílias. Essa recepção me motiva muito. Com fé em Deus, a gente vai chegar lá”, afirmou Natan Donadon.

Para o candidato, a presença nas ruas e o diálogo direto com a população são fundamentais para compreender as necessidades de cada município e defender, em Brasília, pautas que contribuam para o desenvolvimento regional.

A caminhada em Vilhena também reforçou a proposta de manter uma atuação próxima no Cone Sul, com presença nos municípios e atenção às demandas apresentadas pela população.

A agenda faz parte de um calendário de compromissos que Natan Donadon deverá cumprir nas próximas semanas nos municípios da região, ampliando o contato com moradores, comerciantes, lideranças e representantes da comunidade.

ENTREVISTA NA RÁDIO

Ainda durante a agenda em Vilhena, ao meio-dia, Natan Donadon participou do programa da Rádio Plan FM, onde teve a oportunidade de conversar com a população por meio dos microfones da emissora.

Durante uma entrevista, o candidato apresentou um pouco do trabalho que já realizou em favor de Rondônia, destacando as emendas destinadas ao Estado durante sua atuação como deputado federal, e reafirmou seu compromisso com Vilhena e com os demais municípios do Cone Sul.

A participação também foi uma oportunidade para ouvir os moradores e falar sobre as propostas e prioridades para a região.