Facebook Instagram
sábado, 05 de setembro de 2026.

PF incinera mais de 830 kg de drogas apreendidas em ações em Rondônia

Entorpecentes foram destruídos após procedimentos de identificação, perícia e autorização judicial
Fotos: Divulgação

A Polícia Federal incinerou, na sexta-feira, 4 de setembro, cerca de 839 quilos de entorpecentes apreendidos em diferentes ações de combate ao tráfico de drogas realizadas nos últimos meses na região central de Rondônia.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a destruição do material ocorreu após o cumprimento dos procedimentos legais, incluindo identificação, perícia e autorização judicial.

A incineração faz parte dos procedimentos adotados para a destinação de drogas apreendidas e submetidas à análise das autoridades competentes.

Compartilhe:
Últimas notícias

Últimas notícias

© 2008-2026 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.

ATENÇÃO

Proibido copiar conteúdo desta página!