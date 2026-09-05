Rondoniense 2027 começa ganhar forma com confirmação dos clubes e congresso marcado

A Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER), por meio do Departamento de Futebol, encaminhou na quinta-feira, 3 de setembro, aos oito clubes profissionais aptos a disputar o Campeonato Rondoniense Série A 2027, o termo de confirmação de participação na principal competição estadual.

Os clubes terão até o dia 30 de setembro para confirmar oficialmente a participação no campeonato. Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a federação também definiu a data do congresso técnico da competição.

O encontro com os representantes dos clubes está marcado para as 10h do dia 29 de outubro. Na ocasião, serão discutidos assuntos relacionados à organização e à disputa do Rondoniense Série A 2027.

Estão aptos a participar da competição o atual campeão Guaporé Futebol Clube, Rondoniense Social Clube, Ji-Paraná Futebol Clube, Gazin Porto Velho Esporte Clube, Barcelona Futebol Clube, Sport Clube Genus, Rolim de Moura Esporte Clube e Vilhena Esporte Clube.

COMPETIÇÃO GARANTE VAGAS EM TORNEIOS NACIONAIS

O Campeonato Rondoniense Série A é a principal competição de futebol do Estado de Rondônia e também representa a principal porta de acesso dos clubes do estado às competições nacionais.

A conquista do estadual garante vagas e participação em competições como Campeonato Brasileiro Série D, Copa Verde e Copa do Brasil, além de possibilitar aos clubes o acesso às respectivas receitas e premiações destinadas aos participantes.

O Guaporé, atual campeão estadual, inicia a temporada 2027 com a possibilidade de disputar as competições nacionais conquistadas em razão do título estadual. A equipe terá participação na Copa do Brasil, Copa Verde e Campeonato Brasileiro Série D.

MAIORES CAMPEÕES

Na história do futebol rondoniense, o maior campeão estadual é o extinto Ferroviário Atlético Clube, com 18 títulos conquistados ainda na era do futebol amador.

Já na era profissional, o Ji-Paraná é o maior vencedor do Campeonato Rondoniense, com nove títulos estaduais. Na sequência aparecem o Vilhena Esporte Clube e o Gazin Porto Velho, ambos com cinco conquistas.