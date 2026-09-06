Dr. Lucas Donadon defende investimentos federais maciços para fortalecer a saúde do Cone Sul de RO

O médico e candidato a deputado federal por Rondônia, Dr. Lucas Donadon, defende a ampliação expressiva dos investimentos federais destinados à saúde pública do Cone Sul do estado.

Para ele, fortalecer a estrutura regional precisa estar entre as prioridades da bancada federal de Rondônia nos próximos anos.

Vilhena exerce papel estratégico na assistência à saúde da região, atendendo pacientes do próprio município e também de diversas cidades do Cone Sul.

Nos últimos anos, importantes avanços foram realizados na saúde regional, com participação dos municípios, do Governo do Estado e de parlamentares. Para Dr. Lucas Donadon, entretanto, o crescimento da região e a demanda por atendimentos cada vez mais complexos exigem uma nova etapa de investimentos, com forte participação do Governo Federal.

“Precisamos trazer investimentos federais maciços para o Cone Sul. Temos que fortalecer o que já existe e avançar ainda mais, ampliando a capacidade de atendimento, trazendo equipamentos modernos e aumentando a oferta de exames, cirurgias, especialidades e tratamentos. O cidadão precisa encontrar atendimento de qualidade o mais próximo possível da sua casa”, afirma Dr. Lucas Donadon.

VILHENA COMO POLO REGIONAL DE SAÚDE

Dr. Lucas Donadon destaca que fortalecer a estrutura hospitalar de Vilhena significa beneficiar toda a população do Cone Sul.

A estratégia defendida pelo candidato envolve a busca de recursos em Brasília para investimentos em infraestrutura hospitalar, equipamentos, ampliação de leitos, unidades de terapia intensiva, centros cirúrgicos, diagnóstico por imagem, exames especializados, medicamentos e custeio dos serviços de média e alta complexidade.

Como médico, Dr. Lucas Donadon afirma conhecer de perto a importância da rapidez entre o diagnóstico e o início do tratamento. “Na medicina, tempo faz diferença. Precisamos trabalhar para que as famílias tenham cada vez mais acesso a exames, consultas, procedimentos e tratamentos especializados dentro da própria região. Nosso objetivo é aproximar a saúde especializada das pessoas e fortalecer o Cone Sul como referência em atendimento”, afirma.

UNIÃO ENTRE ESTADO E BRASÍLIA

Dr. Lucas Donadon disputa uma vaga na Câmara dos Deputados em dobradinha com sua mãe, a deputada estadual Rosangela Donadon, candidata à reeleição.

A proposta é fortalecer a articulação entre as diferentes esferas de governo, unindo a experiência e a atuação de Rosangela Donadon junto aos municípios com uma representação federal dedicada à busca de novos investimentos para Rondônia. “É a força da união. A deputada Rosangela conhece profundamente as necessidades dos municípios e desenvolve esse trabalho há anos. Queremos somar essa experiência a uma representação forte em Brasília. Estado, municípios e Governo Federal precisam trabalhar juntos para fazer a saúde avançar ainda mais”, ressalta Dr. Lucas Donadon.

MAIS RECURSOS PARA QUEM ESTÁ NA PONTA

Para Dr. Lucas Donadon, uma das atribuições fundamentais de um deputado federal é utilizar sua representação política para abrir portas nos ministérios e trabalhar para garantir que Rondônia receba mais investimentos da União.

Além das grandes estruturas hospitalares, o candidato defende investimentos federais para fortalecer unidades de saúde, ampliar programas de prevenção, melhorar o diagnóstico precoce e oferecer melhores condições aos profissionais que trabalham diariamente no atendimento à população. “O Cone Sul cresceu e precisa continuar avançando. Quero chegar a Brasília com uma missão muito clara: buscar recursos, projetos e investimentos para melhorar a vida das pessoas. Como médico, conheço de perto as dificuldades da saúde e sei o quanto podemos avançar quando existem recursos, planejamento e compromisso. Quero trabalhar para transformar investimentos federais em mais estrutura, atendimento e qualidade de vida para a nossa população”, finaliza Dr. Lucas Donadon.