Wilson Tabalipa lidera apoio de policiais civis de Vilhena a Ribeiro do Sinpol

O vereador Wilson Tabalipa, que está em seu terceiro mandato na Câmara Municipal de Vilhena, policial civil aposentado e presidente da associação representativa da categoria no município, está entre as principais lideranças na mobilização de policiais civis de Vilhena em apoio à candidatura de Ribeiro do Sinpol (PRD) a deputado estadual.

A aproximação, segundo os apoiadores, está relacionada principalmente à trajetória de Ribeiro dentro da Polícia Civil e à atuação em defesa dos servidores da instituição. Por ser policial civil e ter sua atuação política vinculada à categoria, Ribeiro é apontado por Tabalipa e outros integrantes da instituição como um representante direto das demandas dos policiais na Assembleia Legislativa de Rondônia.

Tabalipa também destaca que o relacionamento de Ribeiro com Vilhena vai além das pautas específicas da Polícia Civil. Segundo o vereador, o candidato tem colaborado com iniciativas e entidades do município em diferentes áreas, mantendo contato com segmentos da comunidade local.

Entre as entidades citadas estão a Associação Metodista de Ação Social (AMAS), a IBAS, ligada a Júnior de Oliveira, e o Legado Bushidô, que desenvolve atividades relacionadas às artes marciais e ao esporte. Os apoiadores também mencionam a colaboração de Ribeiro com o Lar dos Idosos de Vilhena, inclusive com a disponibilização de veículo para auxiliar nas necessidades da instituição.

A mobilização dentro da Polícia Civil conta ainda com a participação dos policiais Wagner Maranho e JD, que atuam nas articulações e no diálogo com integrantes da categoria durante o período eleitoral.

Outro ponto destacado por Tabalipa é o apoio da própria associação representativa dos policiais civis em Vilhena à candidatura. Como presidente da entidade, o vereador afirma que a mobilização reúne profissionais que acompanham a atuação de Ribeiro e identificam nele um representante das demandas da Polícia Civil.

A atuação de Ribeiro junto à categoria envolve temas relacionados às condições de trabalho dos policiais, efetivo, estrutura das unidades, servidores aposentados e demais questões relacionadas ao funcionamento da instituição. Para os apoiadores, a experiência do candidato como integrante da Polícia Civil é um dos fatores considerados na decisão de apoiar sua candidatura.

Além das pautas corporativas, Tabalipa ressalta a presença de Ribeiro em iniciativas sociais e esportivas desenvolvidas em Vilhena. A participação junto à AMAS, à IBAS e ao Legado Bushidô é citada como exemplo de ações que, segundo os apoiadores, aproximaram o candidato de diferentes segmentos da comunidade.

Ribeiro do Sinpol é candidato a deputado estadual pelo PRD nas eleições de 2026 e tem sua atuação política concentrada, entre outras áreas, na defesa dos interesses dos profissionais da Polícia Civil.

Em Vilhena, o apoio articulado por Wilson Tabalipa, Wagner Maranho, JD e outros policiais civis reúne integrantes da categoria em torno da candidatura, com destaque para as pautas da instituição e para as ações desenvolvidas pelo candidato junto a entidades e projetos do município.