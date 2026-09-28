Na reta final, Mariana Carvalho reúne mais de 3 mil pessoas em agendas de sábado

A uma semana da eleição, Mariana Carvalho (Republicanos) levou a campanha novamente para as ruas neste sábado (26). Entre carreatas, reuniões e encontros com apoiadores e candidatos, mais de 3 mil pessoas participaram das agendas, segundo a organização da campanha. Foi um dia marcado menos por discursos longos e mais pelo contato direto com quem queria conversar, demonstrar apoio e conhecer as propostas da candidata ao Senado.

Na reta final, Mariana tem reforçado uma estratégia que adotou durante toda a campanha: falar de futuro sem deixar de mostrar o que já fez. Depois de oito anos na Câmara dos Deputados, ela apresenta investimentos destinados a Rondônia em áreas como saúde, educação e infraestrutura e conecta esse legado aos compromissos da Agenda 100. Entre eles estão saúde mais próxima das famílias, fortalecimento dos municípios, infraestrutura, apoio à produção e mais oportunidades para os jovens.

A movimentação deste sábado veio depois de uma semana de agendas intensas pelo interior. Na sexta-feira (25), Mariana percorreu Vilhena em mini carreata e encerrou a noite em Jaru. Nos últimos dias, também passou por municípios como Ouro Preto, Ji-Paraná, Ariquemes e Alto Paraíso, mantendo o corpo a corpo como uma das marcas da campanha. A presença em diferentes regiões reforça uma frase que Mariana tem repetido: “Minha bandeira é Rondônia. Minha bandeira são os 52 municípios.” A campanha tem associado essa circulação ao trabalho realizado anteriormente nos municípios e aos compromissos apresentados para o Senado.

Com a votação se aproximando, Mariana entra nos últimos dias buscando transformar essa proximidade em confiança nas urnas. Para a campanha, a participação registrada nas agendas deste sábado representa a continuidade de um movimento construído ao longo das últimas semanas: gente que conhece o trabalho realizado, gente que chegou agora e gente que decidiu caminhar junto até o fim.