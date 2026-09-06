Em agenda com jovens da Zona Norte, Samuel Costa apresenta propostas para educação e esporte

Em meio à campanha pelo Governo de Rondônia, o candidato Samuel Costa (PSB) se reuniu com jovens da Zona Norte de Porto Velho para apresentar propostas voltadas à educação, ao esporte e à redução das desigualdades sociais.

Criado no bairro Nacional, na região, o candidato afirmou que pretende transformar a experiência vivida na periferia em políticas públicas capazes de ampliar oportunidades para crianças, adolescentes e jovens em todo o Estado.

“Sou cria do bairro Nacional e sei o quanto são importantes os investimentos para combater as desigualdades sociais. Como governador, vamos promover o bem-estar da juventude da periferia e oportunizar melhoria na qualidade de vida de todos”, afirmou.

Assista o vídeo: https://www.instagram.com/reel/Dc7TS8qOqCe/?stkn=Z291amN1bXd0bWxk

Entre as propostas apresentadas está o resgate e a recuperação de espaços públicos para ampliar o acesso ao esporte, ao lazer e a atividades de convivência. Para Samuel Costa, educação e esporte devem ocupar papel estratégico na formação da juventude e na construção de alternativas para a prevenção da violência e das desigualdades.

“O esporte e a educação transformam vidas. Vamos resgatar os espaços públicos e garantir que nossas crianças, jovens e adolescentes tenham acesso ao esporte, ao lazer e a oportunidades para construir um futuro melhor”, destacou.

100 escolas estaduais em tempo integral

Na área da educação, Samuel Costa propõe a implantação de 100 escolas estaduais em tempo integral ao longo de quatro anos. A proposta prevê unidades bilíngues, climatizadas e estruturadas para ampliar o tempo de permanência dos estudantes na escola.

O modelo também contempla alimentação durante todo o período escolar, com café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde e jantar.

Segundo o candidato, a iniciativa busca integrar educação, alimentação, esporte e formação cidadã, criando melhores condições para o desenvolvimento dos estudantes e ampliando as oportunidades para famílias que vivem nas periferias.

“Investir nas nossas crianças e na nossa juventude é investir no futuro de Rondônia”, concluiu Samuel Costa.

A proposta faz parte do conjunto de compromissos apresentados pelo candidato para a área social e educacional durante a campanha ao Governo de Rondônia.