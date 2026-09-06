“O Cone Sul precisa voltar a ter voz”, afirma Ederson Deiró ao apresentar projeto de representação regional

A representação do Cone Sul de Rondônia é um dos principais eixos da candidatura de Ederson Deiró a deputado federal.

Com trajetória construída em Vilhena, ele defende que a região precisa ampliar sua presença política e sua capacidade de articulação junto ao Governo Federal.

Ederson considera que municípios como Vilhena, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Cabixi, Chupinguaia, Corumbiara, Pimenteiras do Oeste e outras cidades da região possuem demandas específicas que precisam ser levadas diretamente a Brasília.

Entre os temas que devem fazer parte dessa agenda estão infraestrutura, produção rural, saúde, educação, logística e desenvolvimento econômico.

Para Ederson, a representação federal deve funcionar como uma ponte entre os municípios e as instituições responsáveis pelos investimentos.

O candidato afirma que sua relação com a região não começou na política. Sua história profissional e pessoal foi construída no Cone Sul, onde mantém vínculos com diferentes setores da sociedade.

A proposta, entretanto, não é limitar o mandato à região. Ederson afirma que o objetivo é fortalecer o Cone Sul dentro de um projeto maior de desenvolvimento para Rondônia, conectando as demandas regionais às prioridades do Estado.

“O Cone Sul precisa voltar a ter voz, mas essa voz precisa trabalhar por Rondônia inteira. Quero representar a região onde construí minha história e, ao mesmo tempo, defender os interesses de todos os municípios do Estado”, afirma.