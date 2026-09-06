VILHENA: mãe de quatro filhos pede ajuda para realizar exames após enfrentar seis pneumonias em pouco mais de um ano

A moradora de Vilhena Luciana Alberta Rosa da Silva, mãe de quatro filhos com necessidades especiais, está mobilizando a comunidade para conseguir realizar uma série de exames médicos após enfrentar episódios recorrentes de problemas respiratórios.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Luciana contou que os problemas começaram em maio do ano passado, quando estava em São Paulo e recebeu o diagnóstico de pneumonia.

Segundo ela, antes disso, ainda em Vilhena, os sintomas vinham sendo tratados como alergia, com uso de medicamentos antialérgicos.

Desde então, afirma ter enfrentado seis episódios de pneumonia. Em três ocasiões, segundo Luciana, houve recomendação para internação hospitalar. No entanto, devido à necessidade de cuidar dos filhos, ela conta que não conseguiu permanecer internada. “Tomava remédio e não melhorava”, relatou.

LÍQUIDO NO PULMÃO E DIFICULDADE PARA RESPIRAR

Em janeiro deste ano, Luciana afirma que passou a apresentar líquido no pulmão esquerdo. Diante da persistência dos sintomas, voltou a São Paulo acompanhada de uma das filhas para buscar atendimento médico.

Segundo ela, exames realizados naquele período apontaram que ainda havia líquido no pulmão. Luciana também relata que sentia fortes dores no peito e dificuldade para respirar, principalmente durante a noite, o que chegou a prejudicar o sono.

Ela afirma ainda que, desde então, passou a apresentar outros processos inflamatórios e dores pelo corpo.

EXAMES AGUARDAM ATENDIMENTO PELO SUS

Luciana conta que precisa realizar novos exames para investigar as causas dos problemas de saúde. Segundo ela, um exame pulmonar está na regulação do Sistema Único de Saúde (SUS) desde janeiro, mas ainda não foi chamada para realizá-lo.

Entre os exames que, segundo Luciana, precisam ser realizados estão: Ecocardiografia transtorácica, Ultrassom com Doppler, Ultrassonografia de abdômen total, Eletrocardiograma laudado E Espirometria.

De acordo com ela, neste momento não há condições financeiras para custear os procedimentos de forma particular.

MÃE DE QUATRO FILHOS BUSCA APOIO

Além das dificuldades relacionadas à saúde, Luciana destaca que é mãe de quatro filhos com necessidades especiais e precisa conciliar o acompanhamento médico com os cuidados familiares.

Sem recursos para realizar os exames necessários, ela decidiu pedir ajuda à população de Vilhena.

A campanha também conta com uma rifa, com números vendidos a R$ 15. No entanto, segundo Luciana, qualquer contribuição financeira pode ajudar. “Quem ajuda de verdade é a comunidade, é o povo”, afirmou.

Ela também pede que quem não puder contribuir financeiramente ajude compartilhando a campanha nas redes sociais, para ampliar o alcance do pedido de ajuda.

COMO AJUDAR

Segundo Luciana, os recursos arrecadados serão utilizados para ajudar no pagamento dos exames e de outras despesas relacionadas ao acompanhamento médico. “Qualquer valor já me ajuda muito. Que Deus abençoe cada um que puder ajudar e até compartilhar. Desde já, meu muito obrigada de coração”, destacou.

Quem quiser contribuir pode fazer uma doação por PIX: 69 99325-2322 / Titular: Luciana Alberta Rosa da Silva.

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