Hildon revolucionou a prática de esportes na capital e fará muito mais pelos rondonienses

Ex-prefeito de Porto Velho realizou obras esperadas há décadas, criou inúmeros espaços de lazer e de prática esportiva e revitalizou a Vila Olímpica; como governador, Hildon promete fazer uma grande revolução no esporte do Estado

DA ASSESSORIA

Ex-prefeito e candidato ao Governo do Estado (Federação União Progressistas) nas eleições do próximo domingo (04), Hildon Chaves irá realizar uma autêntica “revolução” na prática desportiva em todo o Estado. Hildon elaborou seu plano de governo com cinco eixos principais para direcionar as ações no setor de esportes em seu governo para os próximos quatro anos.

Muito mais do que apenas organizar o que será feito, Hildon Chaves já fez muito pela capital. Em oito anos como prefeito, ele realizou obras que eram aguardadas há trinta anos pela população. Reconstruiu a Vila Olímpica Chiquilito Erse, abandonada há três décadas. Entregou uma nova piscina olímpica para a capital, a primeira em muitos anos.

Com o programa “Talentos do Futuro”, Hildon alcançou um público formado por dois mil adolescentes e crianças, em 14 modalidades. Com a Copa Zico, 896 jovens dedicados a construir uma carreira no futebol voltaram a ter oportunidades reais, numa competição que atraiu a presença de olheiros de grandes clubes de todo o país para Porto Velho.

Hildon também investiu na revitalização de parques e praças, realizando obras e adquirindo equipamentos de esporte e lazer, e implantando um novo e moderno sistema de iluminação de LED, aumentando a segurança dos praticantes de esportes e gerando economia na conta de luz para o município.

INCLUSÃO

A proposta de Hildon para o esporte estadual se apoia em três pilares: inclusão, acesso para todos e valorização do esporte educacional, comunitário e de alto rendimento.

“Esporte é qualidade de vida e formação cidadã. Ele precisa chegar a todas as regiões de Rondônia”, afirmou Hildon.

Na rede estadual de ensino, o plano prevê fortalecer o esporte escolar, com jogos escolares, competições estudantis e atividades recreativas.

Para crianças e adolescentes, Hildon propõe programas permanentes de iniciação esportiva. O objetivo é usar o esporte para prevenir a violência, promover a saúde e revelar novos talentos. O plano também inclui pessoas com deficiência, povos indígenas e comunidades tradicionais, com apoio ao esporte adaptado e às práticas esportivas tradicionais.

Os atletas de alto rendimento terão programas permanentes de incentivo, com prioridade para quem vive em situação de vulnerabilidade econômica. O apoio inclui treinamento, participação em competições, equipamentos e acompanhamento técnico. “Nenhum talento de Rondônia pode ficar pelo caminho por falta de oportunidade”, disse o candidato.