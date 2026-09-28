Homem é preso com pistola calibre .45, munições e drogas em obra abandonada em Chupinguaia

Um homem foi preso pela Polícia Militar em Chupinguaia acusado de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, posse de munições e tráfico de drogas, após ser flagrado em uma construção em obras.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a equipe policial realizava patrulhamento quando recebeu denúncias anônimas de que um suspeito estaria efetuando disparos de arma de fogo em via pública e utilizando um imóvel em obras para esconder entorpecentes e produtos de origem ilícita.

Durante as buscas na região, moradores relataram ter ouvido um estampido semelhante a disparo de arma de fogo momentos antes. Ao se aproximarem da construção indicada, os policiais visualizaram o momento em que o homem saiu do imóvel, retirou um objeto da cintura e o escondeu sob um sofá velho no local, caminhando em seguida em direção ao centro da cidade.

Ele foi abordado logo em seguida. Em revista pessoal, os agentes encontraram em seus bolsos uma munição calibre .22, uma porção de maconha e duas de cocaína. Questionado, o suspeito autorizou a entrada da equipe na edificação.

No imóvel, sob o sofá, os policiais localizaram uma pistola Taurus calibre .45, com numeração suprimida, carregada com seis cartuchos intactos, além de um projétil deflagrado no chão.

Dando continuidade às buscas entre os entulhos, foi encontrada uma sacola contendo mais três invólucros de maconha e 12 embalagens de cocaína, totalizando cerca de 20g de maconha e 9g de cocaína, além de dois aparelhos celulares e uma peça de vestuário com etiqueta.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) em Vilhena, onde foi entregue juntamente com a arma, munições, entorpecentes e demais objetos apreendidos para a tomada das providências legais pela Polícia Civil.