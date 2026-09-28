Homem é socorrido em estado grave após ser atingido por tiros nas costas na zona rural de Vilhena

Um homem deu entrada em estado grave no Hospital Regional de Vilhena após ser atingido por disparos de arma de fogo no Distrito de São Lourenço, localizado na zona rural do município.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a Polícia Militar foi acionada para comparecer à unidade hospitalar logo após a chegada da vítima, que recebeu os primeiros socorros de uma equipe de resgate rodoviário.

Em razão da gravidade do estado clínico e do risco à vida, o paciente permaneceu sob cuidados médicos intensivos, impossibilitado de prestar declarações aos policiais.

Em contato com a equipe médica de plantão, apurou-se que as informações preliminares dos socorristas indicam que a vítima envolveu-se em uma discussão com um casal no Distrito de São Lourenço. Durante o desentendimento, o homem apossou-se de uma arma de fogo e efetuou os disparos.

Durante o atendimento de emergência, os profissionais de saúde constataram duas perfurações provocadas por projéteis na região das costas da vítima.

A ocorrência foi formalizada para repasse dos dados preliminares às autoridades policiais. A Polícia Civil assumirá as investigações para identificar o casal envolvido, apurar a motivação do crime, localizar a arma utilizada e tomar as providências legais cabíveis.