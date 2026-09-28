Homem é baleado no ombro após ter residência invadida por dupla em Vilhena

Um homem foi vítima de uma tentativa de homicídio após ter o quintal de sua residência invadido por dois criminosos na Avenida Dedimes Cechinel, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a vítima estava no interior do imóvel quando ouviu o barulho de uma motocicleta parando em frente ao local.

Em seguida, dois homens de estatura magra, trajando roupas escuras e utilizando capacetes, pularam a cerca de madeira e invadiram o terreno.

Ao abrir a porta para verificar a movimentação, o morador foi surpreendido por um dos suspeitos, que disparou cerca de três vezes em sua direção. Um dos tiros atingiu a região posterior do ombro da vítima. Logo após o ataque, a dupla fugiu na motocicleta em direção ao bairro Parque Cidade Jardim.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e prestou os primeiros socorros ao morador, conduzindo-o em seguida ao Hospital Regional para atendimento médico.

A Polícia Militar realizou buscas nas imediações e em possíveis rotas de fuga, mas nenhum suspeito foi localizado.

A Perícia Técnica (Politec) compareceu ao local do crime, onde realizou os procedimentos de praxe e recolheu um projétil encontrado no imóvel.

O caso foi registrado e segue sob investigação da Polícia Civil.