VÍDEOS: tradicional Romaria reúne mais de mil fiéis em caminhada de 42 km entre Cerejeiras e Colorado

No último sábado, 26 de setembro, uma noite de muita fé, devoção e oração marcou a realização da 9ª Romaria de Cerejeiras a Colorado do Oeste, em homenagem a Nossa Senhora Aparecida.

Mais de mil peregrinos, incluindo as equipes de apoio, participaram da caminhada, que reuniu fiéis de diversas cidades da região, todos movidos pela fé e pelo amor à Padroeira do Brasil.

“Foram 42 quilômetros de fé, devoção e entrega. Cada passo foi uma oração. Cada encontro, uma demonstração de fé. E, juntos, seguimos confiantes na intercessão de nossa Mãe. Que Nossa Senhora Aparecida continue abençoando cada peregrino, suas famílias e toda a nossa comunidade”, afirmou ao Extra de Rondônia Daiani Peres Trindade, secretária da Paróquia de Colorado do Oeste.

Ao todo, os fiéis percorreram 42 quilômetros, sendo aproximadamente 37 quilômetros por estrada de chão e os cinco quilômetros finais já na área urbana de Colorado do Oeste, até a Igreja Matriz.

A caminhada teve início tradicionalmente em frente à Paróquia Cristo Salvador, em Cerejeiras, onde os peregrinos receberam orientações e apoio das equipes responsáveis pela segurança ao longo do percurso.

Durante a caminhada, os grupos acabaram se dispersando naturalmente, de acordo com o ritmo de cada participante. Aqueles que não conseguiram concluir o percurso foram transportados de ônibus até Colorado do Oeste.

A maior parte do trajeto foi realizada por estradas de chão e contou com uma ampla estrutura de apoio. Famílias de comunidades rurais ofereceram assistência aos peregrinos, enquanto integrantes do Tiro de Guerra, da Polícia Militar, e equipes de Saúde e de segurança acompanharam a caminhada. Duas ambulância também permaneceram à disposição durante o percurso.

Nos pontos de parada, os participantes puderam contar com água, sucos e alimentos para recuperar as energias e continuar a caminhada. Um profissional da equipe do site Extra de Rondônia também participou da Romaria pela segunda vez.

Na chegada a Colorado do Oeste, na manhã de domingo, 27, os peregrinos foram recebidos na paróquia com café da manhã. Também foram disponibilizados dormitórios e banheiros para aqueles que desejassem descansar e tomar banho antes de participar da missa.

“De Cerejeiras a Colorado do Oeste, cada passo carregou uma intenção, uma oração, um pedido ou um agradecimento”, explicou Daiani.

HISTÓRIA DA ROMARIA

A Romaria entre Cerejeiras e Colorado do Oeste teve início em 11 de outubro de 2017, como parte das comemorações dos 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida. A proposta era realizar um evento em agradecimento pelas graças e bênçãos recebidas por intercessão da Padroeira do Brasil.

Na época, o então pároco da Paróquia Cristo Salvador, em Cerejeiras, padre José Élio Dukievicz, teve a ideia de promover uma romaria entre as duas cidades, levando em consideração a forte devoção a Nossa Senhora Aparecida em Colorado do Oeste, município cuja comunidade católica é dedicada à Padroeira.

Outro fator que motivou a criação da caminhada foi a própria história da região. Durante o período de colonização, muitas pessoas chegaram ao Cone Sul de Rondônia percorrendo longas distâncias a pé, em uma realidade que marcou a formação das comunidades locais.

Foi assim que, entre os dias 11 e 12 de outubro de 2017, às 20h30, teve início a primeira caminhada de Cerejeiras a Colorado do Oeste. Naquela edição, cerca de 530 pessoas participaram da Romaria. Aproximadamente 150 peregrinos, porém, não conseguiram concluir o percurso e precisaram ser transportados por ônibus disponibilizados para o apoio aos participantes.

Desde então, a Romaria passou a integrar o calendário religioso da região, mantendo viva a tradição de reunir comunidades e famílias em uma caminhada marcada pela fé, devoção e agradecimento a Nossa Senhora Aparecida. (Assista aos vídeo produzidos pela equipe de Comunicação da Paróquia de Colorado – Pascom).