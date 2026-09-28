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segunda-feira, 28 de setembro de 2026.

Qualificação profissional aparece como caminho para ampliar oportunidades no interior

Ederson Deiró, candidato a deputado federal pelo Republicanos, quer aproximar formação técnica das demandas do mercado de trabalho

A ampliação da educação profissional está entre os temas defendidos por Ederson Deiró, candidato a deputado federal pelo Republicanos. A proposta é aumentar as oportunidades de qualificação para jovens e trabalhadores do interior de Rondônia.

Deiró avalia que a formação profissional precisa estar relacionada às características econômicas de cada região. No Cone Sul, atividades ligadas ao agronegócio, comércio, serviços e tecnologia podem demandar trabalhadores com diferentes níveis de especialização.

Para o candidato, ampliar a oferta de cursos técnicos pode ajudar jovens a ingressar no mercado de trabalho sem necessariamente precisar deixar seus municípios. A aproximação entre instituições de ensino e empresas também pode facilitar a identificação das áreas com maior demanda.

A qualificação pode ainda estimular o empreendedorismo. Trabalhadores que recebem formação técnica podem utilizar seus conhecimentos para abrir negócios ou prestar serviços dentro da própria comunidade.

A educação profissional, na agenda de Deiró, está ligada a uma estratégia mais ampla de desenvolvimento. A intenção é contribuir para formar mão de obra e, ao mesmo tempo, criar condições para que novos investimentos encontrem profissionais preparados no interior.

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