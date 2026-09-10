Dra. Vera Paixão intensifica agenda ao lado de Hildon Chaves em Vilhena

A candidata a deputada federal Dra. Vera Paixão intensificou sua agenda em Vilhena nesta terça-feira, acompanhando o candidato ao Governo de Rondônia, Hildon Chaves. Durante todo o dia, os dois percorreram comércios, visitaram diferentes pontos da cidade e conversaram diretamente com moradores, comerciantes e trabalhadores.

A agenda também contou com entrevistas em sites de notícias e emissoras de rádio, onde Vera falou sobre o crescimento de sua candidatura e apresentou algumas das principais pautas que pretende defender na Câmara dos Deputados.

Entre os temas destacados está a necessidade de fortalecer a representação de Vilhena e do Cone Sul em Brasília. Vera reforçou que a região precisa de uma deputada federal presente, comprometida com a busca por recursos e disposta a acompanhar as demandas locais durante todo o mandato.

“Tenho caminhado pela cidade, conversado com as pessoas e ouvido de perto as necessidades de Vilhena. Quero levar essa realidade para Brasília e trabalhar para que nossa região tenha acesso aos recursos que precisa. Não podemos ser lembrados apenas de quatro em quatro anos, quando aparecem candidatos em busca de votos”, afirmou Vera.

Durante a agenda, Hildon Chaves também defendeu que os eleitores pesquisem a trajetória dos candidatos antes de decidir o voto, especialmente em relação ao histórico e à ficha limpa.

“Eu sempre digo para as pessoas: pesquisem os candidatos antes de votar. Conheçam a história, vejam se realmente têm ficha limpa e procurem saber quem são essas pessoas. A Vera Paixão é alguém que conheço há muitos anos, conheço o caráter, a trajetória e sei da pessoa que ela é. Rondônia precisa eleger essa mulher para a Câmara Federal. Tenho certeza de que, juntos, podemos trabalhar para trazer desenvolvimento para Rondônia”, afirmou Hildon.

Ao final da agenda em Vilhena, Vera Paixão e Hildon Chaves seguiram viagem para a região da Zona da Mata, dando continuidade às atividades de campanha e ao contato com a população.

