Braguin destaca defesa dos direitos dos militares da reserva durante caminhada por Rondônia

O candidato a deputado federal pelo Republicanos, coronel Régis Braguin, segue percorrendo municípios e distritos de Rondônia para apresentar suas propostas aos eleitores. Durante a caminhada, Braguin esteve em frente ao 2º Batalhão da Polícia Militar, unidade onde iniciou sua carreira como soldado.

“Foi aqui que comecei minha carreira e, nessa trajetória, percorri todos os postos até chegar ao comando-geral da Polícia Militar”, afirmou. Em sua fala, o candidato se dirigiu especialmente aos militares da reserva e destacou os desafios enfrentados durante a carreira. Segundo Braguin, o policial deixa a farda, mas a história construída na corporação permanece. Ele citou plantões noturnos, privação de sono, afastamento da família e o desgaste físico provocado pelos equipamentos utilizados no serviço.

Para o candidato, ao final da carreira, o militar espera reconhecimento, respeito e segurança em sua reserva remunerada. Braguin também chamou atenção para as discussões em Brasília envolvendo mudanças na proteção social dos militares. Ele afirmou que propostas em debate poderiam afetar direitos como integralidade e paridade, além de estabelecer novas regras de contribuição e acesso à reserva.

“Quem serviu o Estado merece respeito também depois da última continência”, declarou. O candidato defendeu que os militares tenham representação no Congresso Nacional nas discussões relacionadas à categoria. Braguin afirmou que pretende colocar sua experiência na área de segurança pública a serviço da defesa dos interesses dos militares.

Ao destacar sua trajetória na Polícia Militar, disse estar preparado para atuar em Brasília em pautas relacionadas à categoria. Régis Braguin é candidato a deputado federal pelo Republicanos de Rondônia.