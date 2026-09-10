EDITAL DE RATIFICAÇÃO

SINDICER – SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CEREJEIRAS.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O SINDICER – Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Cerejeiras, inscrito no CNPJ sob o nº 12.037.193/0001-34, na pessoa de sua Presidente e subscritora a Senhora Vera Lúcia Barbosa Souza, no uso de suas atribuições legais e estatutárias vem através deste convocar TODA categoria dos Servidores Públicos Municipais do município Cerejeiras – RO, para Assembleia Geral Extraordinária de Ratificação de Fundação do Sindicato a ser realizada no dia 30 de setembro de 2026 às 07h00min em primeira convocação e às 08h00min em segunda e última convocação com qualquer número de presentes no seguinte endereço: Rua Costa E Silva n°. 1631, Bairro Eldorado, CEP: 76.997-000 na cidade De Cerejeiras – RO, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Ratificação da Fundação do Sindicato; b) Retificação do Estatuto Social; c) Ratificação da Eleição e Posse; d) Filiação do Sindicato a Central Sindical; e) Demais assuntos de interesse da categoria.

Cerejeiras – RO, 27 de agosto de 2026.

Vera Lúcia Barbosa Souza

Presidente/Subscritora