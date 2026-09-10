Ieda Chaves reúne apoiadores em pit stop e reforça presença junto à população da capital

Centenas de pessoas estiveram no pelo local e manifestaram apoio à candidatura, em demonstração da articulação construída pela deputada na capital, seu principal reduto eleitoral.

“Um mandato forte não se constrói sozinho. É preciso estar presente, ouvir e conhecer de perto as pessoas que vivem em Rondônia todos os dias. Juntos, podemos construir o Estado que queremos. Por isso, agradeço a todos que estão caminhando comigo, conhecendo a nossa história, o que já fizemos e, principalmente, avaliando a possibilidade de confiar o seu voto a mim, no 44.123, no dia 4 de outubro”, disse a candidata aos presentes.

RECEPTIVIDADE

Durante o evento, Ieda Chaves destacou a receptividade encontrada em Porto Velho e defendeu a necessidade de manter e ampliar a representação da capital na Alero, principalmente a presença feminina no parlamento, apoiando-se no trabalho do primeiro mandato.



