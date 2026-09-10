Marcos Rogério defende fortalecer agroindústrias durante agenda na Zona da Mata

O senador e candidato ao Governo de Rondônia Marcos Rogério (PL) cumpriu, nesta quarta-feira (9), agenda de campanha pela Zona da Mata, com passagem por Rolim de Moura, Alta Floresta d’Oeste, Alto Alegre dos Parecis e Santa Luzia d’Oeste. Em Rolim, o destaque foi a caminhada pelo centro comercial até a Cidade Alta, onde conversou com comerciantes, trabalhadores e moradores.

A programação começou pela manhã em Rolim de Moura, com café da manhã e entrevista na Rádio Planalto. Na sequência, Marcos Rogério percorreu o comércio da cidade e depois seguiu para Alta Floresta d’Oeste, Alto Alegre dos Parecis e Santa Luzia d’Oeste, onde participou de encontros com moradores e lideranças. À noite, retornou a Rolim de Moura para reunião com lideranças locais.

Durante a passagem pela região, Marcos Rogério reforçou uma das linhas apresentadas em seu Plano de Governo 2027–2030: aproximar o Estado dos municípios e criar condições para que cada região desenvolva suas próprias vocações econômicas. “Ninguém mora no ‘estado de Rondônia’. Estado é uma linha no mapa. A pessoa mora numa rua, num bairro, numa cidade que tem nome. É lá que ela leva o filho na escola, é lá que ela procura o posto, é lá que ela pega a estrada pra trabalhar. Então o governo tem que estar presente onde ela vive”, afirmou Marcos Rogério.

Para a Zona da Mata, o plano prevê ações voltadas à produção, infraestrutura e fortalecimento da economia regional. Entre as propostas estão o incentivo às agroindústrias, apoio à produção rural e medidas para agregar valor ao que é produzido no próprio Estado.

Outro ponto relacionado à realidade da região é a infraestrutura necessária para quem produz. O planejamento prevê melhorias nas estradas vicinais e na logística, além de ações para facilitar o escoamento da produção e ampliar as condições para geração de renda no interior. “Um governo bom é o que faz a produção escoar pela vicinal, e não apodrecer no barro. É o que atende a saúde sem obrigar ninguém a se humilhar em uma fila”, afirmou.

A saúde também está entre as prioridades apresentadas para a região, com propostas de fortalecimento da estrutura regional e ampliação do acesso a consultas, exames e especialidades. A estratégia faz parte da defesa de Marcos Rogério pela descentralização dos serviços, reduzindo a necessidade de deslocamentos para atendimentos que podem ser oferecidos mais perto da população.

A passagem pela Zona da Mata integra a agenda de Marcos Rogério pelo interior de Rondônia. Nesta quinta-feira (10), a programação segue por São Felipe d’Oeste, Novo Horizonte d’Oeste, Ministro Andreazza, Cacoal e Ji-Paraná. A programação prevista para hoje inclui encontros com lideranças e apoiadores, além de adesivaço em Cacoal.