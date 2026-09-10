Maurício Carvalho defende fortalecimento da saúde no interior para reduzir deslocamento de pacientes

Garantir que a população tenha acesso a atendimento de saúde mais perto de casa é uma das prioridades defendidas pelo deputado federal e candidato à reeleição Maurício Carvalho (Federação União Progressista).

A proposta é fortalecer as redes locais, ampliando a estrutura e a capacidade de atendimento dos municípios para reduzir a necessidade de pacientes percorrerem centenas de quilômetros em busca de consultas, exames e procedimentos.

Durante o mandato, Maurício tem destinado recursos para a saúde em diferentes municípios de Rondônia. Para o deputado, além de garantir novos investimentos, é necessário acompanhar a aplicação dos recursos e trabalhar para que unidades estruturadas, equipamentos e serviços se convertam efetivamente em atendimento.

“Quem mora longe da capital não pode ter seu destino decidido pela distância. Precisa encontrar estrutura, equipamento e profissional qualificado mais perto de casa, sem depender da esperança de conseguir uma vaga em outro lugar”, defendeu.

A proposta também passa pelo fortalecimento de hospitais e unidades básicas, ampliação do acesso a exames e diagnósticos e melhor aproveitamento da estrutura disponível no interior. Segundo Maurício, descentralizar serviços contribui não apenas para diminuir as viagens dos pacientes, mas também para reduzir a pressão sobre a rede de saúde da capital.

“Saúde perto de casa significa mais dignidade para o paciente e para a família que acompanha esse tratamento. Quero continuar buscando recursos, mas também acompanhar cada investimento para que ele saia do orçamento, chegue ao município e se transforme em atendimento para quem precisa”, afirmou Maurício.