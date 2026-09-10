Medicina Metropolitana inova no ensino de Fisiologia com simulador criado com apoio de IA

A professora Tathiane Souza, do curso de Medicina da Metropolitana, desenvolveu com apoio de Inteligência Artificial um simulador digital de Fisiologia Respiratória voltado às aulas práticas da graduação.

A ferramenta permite que os acadêmicos manipulem variáveis do sistema respiratório, testem hipóteses e acompanhem, em tempo real, as respostas do organismo. Também possibilita simular situações próximas da realidade médica, como alterações respiratórias associadas ao uso de opioides, mudanças na resistência das vias aéreas, na complacência pulmonar e nos padrões ventilatórios.

A proposta amplia as possibilidades do ensino prático de Fisiologia, especialmente em situações que não podem ser reproduzidas diretamente em seres humanos apenas para fins didáticos.

“Buscamos criar uma experiência em que o acadêmico pudesse interferir nas variáveis, testar o que aprendeu e visualizar imediatamente a resposta do organismo. A Inteligência Artificial foi uma ferramenta importante para transformar essa ideia em uma experiência de aprendizagem”, destaca Tathiane Souza.

Para o coordenador do curso de Medicina, Luis Eduardo Maiorquin, a iniciativa demonstra como a tecnologia pode ser aplicada de forma concreta à formação médica. “Quando o acadêmico consegue testar hipóteses, simular diferentes situações e compreender como o organismo responde, aproximamos o conhecimento básico da realidade da formação médica”, afirma.

A iniciativa reforça o investimento da Medicina Metropolitana em inovação educacional e mostra como a Inteligência Artificial pode ser utilizada não apenas como ferramenta de consulta, mas também na criação de novas formas de ensinar e aprender Medicina.