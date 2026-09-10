Na Jatuarana, Mariana Carvalho cobra o que Porto Velho nunca teve: “A capital é a maior do estado e a única sem senador”

A candidata ao Senado Mariana Carvalho (Republicanos) passou esta quarta-feira (9) na rua.

Pela manhã, percorreu a Avenida Jatuarana de estabelecimento em estabelecimento, conversando com trabalhadores e moradores.

À noite, participou de reuniões em bairros da capital, entre eles o Residencial Orgulho do Madeira.

“Eu gosto desse contato, de olhar nos olhos e ouvir as pessoas. Porto Velho é a minha casa, é onde eu nasci e fiz a minha vida. Receber esse carinho na rua da minha cidade é muito especial”, afirmou Mariana Carvalho, candidata ao Senado.

Nas reuniões da noite, ela apresentou o argumento que tem levado bairro a bairro: Porto Velho concentra quase um terço do eleitorado de Rondônia e não tem nenhum dos três senadores do estado. “Não é falta de gente boa. É falta de quem chame a capital de casa lá dentro. Eu quero ser essa voz”, disse.

Entre as prioridades apresentadas, saúde, segurança pública e proteção das mulheres, além do custo da energia elétrica e do pedágio. Mariana lembrou que, nos oito anos de mandato na Câmara, entre 2015 e 2023, destinou os recursos que ergueram a nova Rodoviária, as passarelas da BR-364 e o angiógrafo do Hospital de Base, obras que a cidade usa todos os dias.

“Rondônia precisa de representação que conheça os caminhos de Brasília. Eu tive oito anos para aprender como buscar recursos, dialogar com os ministérios e transformar demanda em resultado. Vou levar essa experiência para o Senado”, declarou a candidata, que atuará em conjunto com Hildon Chaves e a bancada federal.