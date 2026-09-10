Sicredi se destaca no “Valor Mil” e alcança 7ª posição entre os maiores bancos do Brasil

O Sicredi foi destaque na edição 2026 do “Valor Mil”, anuário organizado pelo jornal Valor Econômico que reúne as maiores empresas do país. Na categoria “100 Maiores Bancos”, a instituição financeira cooperativa conquistou a 7ª posição, mantendo o destaque alcançado nas edições mais recentes do ranking.

O reconhecimento acompanha uma trajetória consistente de crescimento do Sicredi. Em julho de 2026, a instituição superou a marca de R$ 500 bilhões em ativos totais. Hoje, está presente em mais de 2,1 mil municípios brasileiros, com mais de 3,1 mil agências e uma base de 10,5 milhões de associados. “Figurar entre as maiores instituições financeiras do país demonstra a força do modelo cooperativo e sua capacidade de crescer de forma consistente, sem perder a proximidade com os associados. Esse resultado reflete uma construção conjunta com as cooperativas do Sicredi, que impulsionam o desenvolvimento de pessoas, empresas e comunidades em diferentes regiões do Brasil”, destaca Alexandre Barbosa, diretor executivo de Administração e Finanças do Sicredi.

O Prêmio “Valor Mil”, tradicional iniciativa do Valor Econômico, reconhece anualmente empresas de destaque em diferentes setores da economia brasileira. A premiação integra o anuário “Valor Mil”, e considera diversos indicadores para avaliar o desempenho e a posição das companhias em seus respectivos segmentos. Ao longo dos anos, consolidou-se como uma das principais referências do cenário empresarial brasileiro.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 10,5 milhões de associados que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 3,1 mil agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

Site do Sicredi: Clique aqui

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