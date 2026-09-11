Colisão entre motocicletas deixa três feridos na Avenida Integração Nacional em Cerejeiras

Um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas deixou três pessoas feridas na Avenida Integração Nacional, no município de Cerejeiras.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e encontrou os veículos caídos ao solo no meio da via.

As vítimas já haviam sido socorridas por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao hospital da cidade para atendimento médico.

No hospital, os policiais conversaram com os envolvidos para esclarecer a dinâmica da batida. O condutor de uma Honda CG 160 Titan relatou que trafegava pela avenida principal quando o outro motociclista, a bordo de uma Honda CG 125 Titan, saiu do pátio de um comércio e cruzou a pista de forma repentina, não havendo tempo suficiente para evitar o impacto.

O condutor da segunda motocicleta admitiu que não percebeu a aproximação do outro veículo ao acessar a via. Ele transportava uma mulher na garupa no momento da colisão.

Em decorrência do impacto, o piloto da CG 125 teve dores na perna, enquanto a passageira sofreu escoriações no pé, mão e braço, além de dores na coluna.

Já o condutor da CG 160 sofreu ferimentos na região do rosto e dores pelo corpo. Todos permaneceram sob observação e cuidados médicos no pronto-socorro.

Durante a verificação da documentação, a equipe constatou que o piloto que causou a conversão e cruzou a pista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

As autuações de trânsito cabíveis foram aplicadas e o caso foi registrado para as providências legais.