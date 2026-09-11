Luizinho Goebel candidato à reeleição vai às ruas, mobiliza apoiadores e conquista apoio da população vilhenense

O deputado estadual e candidato à reeleição Luizinho Goebel (PL), realizou na manhã desta quinta-feira (10) e sexta-feira (11), caminhada pela Avenida Marechal Rondon, centro e na Avenida Melvin Jones, Bairro Cristo Rey em Vilhena.

Durante o percurso, ele conversou com lojistas e moradores sobre sua atuação parlamentar. Durante o percurso, o parlamentar visitou estabelecimentos e residências e conversou com moradores, comerciantes e lideranças comunitárias.

A atividade contou com bandeiras, panfletagem e visitas porta a porta. Durante as conversas, Luizinho Goebeçl falou sobre sua atuação como parlamentar e destacou a importância do contato direto com a população para avaliar as ações realizadas ao longo do mandato.

O deputado estadual Luizinho Goebel, deu início às agendas de rua da campanha à reeleição com caminhada em Vilhena. Ao lado do candidato apoiadores e lideranças, o parlamentar percorreu as Avenidas e destacou a receptividade da população neste primeiro encontro da caminhada.

Goebel ressaltou que, ao longo dos cinco mandatos como deputado, destinou recursos para Vilhena em áreas como saúde, assistência social, pavimentação de ruas e avenidas educação assistência social, reforma de praças, além de atuar na Assembleia Legislativa na interlocução entre o município e o Governo do Estado.

“Cumprimos aquilo que acordamos com o povo da nossa cidade. Defendemos os interesses do Estado de Rondônia em todos os espaços e queremos continuar fazendo ainda mais. Começamos essa caminhada sob as bênçãos e a proteção de Deus, com a alegria de sentir o reconhecimento e o carinho da nossa gente”, afirmou Luizinho Goebel.