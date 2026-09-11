Pesquisa eleitoral aponta Rosangela Donadon na liderança do PRD e entre os cinco primeiros para deputada estadual

A deputada estadual Rosangela Donadon aparece em posição de destaque na corrida eleitoral de 2026.

Levantamento de intenção de voto para deputado estadual em Rondônia mostra a parlamentar com 3,8% das intenções de voto, ocupando a 5ª colocação no ranking geral.

O resultado também coloca Rosangela na liderança entre os nomes do PRD, reforçando sua posição na disputa pela reeleição para a Assembleia Legislativa de Rondônia.

Na pesquisa estimulada, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Rosangela aparece atrás apenas de Ismael Crispim, com 6,0%; Alan Queiroz, com 5,6%; Jean Mendonça, com 5,1%; e Dr. Breno Mendes, com 4,5%.

Com 3,8%, Rosangela Donadon aparece à frente de diversos nomes conhecidos da política rondoniense, como Marcelo Cruz, Dra. Taíssa, Carlos Magno, Marcos Pacelli, Everaldo Fogaça, Ieda Chaves, Dr. Gilber e Laerte Gomes.

Entre os primeiros colocados em Rondônia

A presença de Rosangela entre os cinco primeiros colocados no cenário geral demonstra sua competitividade na disputa eleitoral e a mantém entre os nomes de maior destaque apresentados pelo levantamento para a Assembleia Legislativa.

Candidata à reeleição, Rosangela Donadon busca continuar o trabalho desenvolvido ao longo de seus mandatos, com atuação voltada principalmente para áreas como saúde, educação, agricultura, esporte, infraestrutura e apoio aos municípios rondonienses.

Dados da pesquisa

O levantamento foi realizado pelo Instituto Phoenix, contratado pela ABC Publicidade LTDA, e ouviu 1.123 eleitores. A coleta ocorreu entre 3 de agosto e 6 de setembro de 2026.

A pesquisa informa margem de erro de 2,9 pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TRE-RO sob o nº 02620/2026.

Como em toda pesquisa eleitoral, os números representam um retrato do momento em que as entrevistas foram realizadas e devem ser considerados dentro da margem de erro informada pelo instituto.