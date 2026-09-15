Acir Gurgacz cumpre agenda em Cerejeiras e Colorado do Oeste ao lado de Nilton Maranhão

O candidato ao Senado Acir Gurgacz cumpriu agenda política em municípios do Cone Sul de Rondônia, com visitas a Cerejeiras e Colorado do Oeste. Durante a passagem pela região, ele esteve acompanhado do candidato a deputado federal Nilton Maranhão.

Em Cerejeiras, Acir percorreu diferentes pontos do município, conversou com moradores e lideranças e apresentou sua proposta de retorno ao Senado Federal. A agenda teve como objetivo ampliar o contato direto com a população e ouvir demandas da região.

Na sequência, o candidato também esteve em Colorado do Oeste, onde deu continuidade às visitas e aos encontros políticos.

Nilton Maranhão acompanhou Acir durante a agenda e também aproveitou as visitas para apresentar sua candidatura à Câmara dos Deputados e conversar com apoiadores.

As atividades fazem parte da mobilização dos candidatos para as eleições de 2026 e da busca por apoio político nos municípios do Cone Sul.