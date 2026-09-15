“Agora eu posso mandar o recurso direto para a associação”: Mariana Carvalho aponta caminho para o terceiro setor de Porto Velho

Mais de cem pessoas lotaram o encontro promovido pelo deputado Alan Queiroz na Rua Guaruba, no Tucumanzal, com a presença da candidata ao Senado Mariana Carvalho (Republicanos, 100) e do deputado federal Maurício Carvalho.

A conversa foi sobre o que trava a vida de quem faz trabalho social no bairro, e sobre como o dinheiro federal pode chegar mais rápido a quem já está na ponta.

Perguntada diretamente sobre o que uma senadora poderia fazer pela comunidade, Mariana foi objetiva. “Posso colocar recurso, igual eu fiz como deputada. E tem uma diferença: quando eu era deputada, eu tinha que mandar o recurso para o governo. Agora eu posso mandar direto para a associação, porque vocês estão regularizados, e eu consigo botar direto”, afirmou Mariana Carvalho, candidata ao Senado.

A resposta veio depois de ela falar do que move a candidatura. “Eu aprendi que na política tem que ser corajoso, como em tudo na vida. E aqui está cheio de gente corajosa, que enfrenta os desafios do dia a dia, que muitas vezes não dá certo, mas a gente não desanima e não desiste. Hoje eu estou aqui me colocando à disposição para ser a senadora dos jovens, das mulheres, da saúde, do emprego, da oportunidade e da cultura, que precisa ser valorizada. Valorizar a cultura também transforma a vida de muita gente”, disse.

O mesmo argumento a levou à Festa às Nações, realizada de 8 a 13 de setembro no estacionamento do Porto Velho Shopping. Na 13ª edição do evento, promovido pela Igreja das Nações sob a liderança do pastor Fábio Ramos, toda a arrecadação é revertida para obras sociais com famílias ribeirinhas do Baixo Madeira e para projetos missionários na África, uma iniciativa que já impactou mais de 300 famílias com ações de educação e assistência social.

“A Festa às Nações é uma maneira deliciosa de abençoar as pessoas. Trabalhamos de forma missionária e encontramos na culinária um caminho para aproximar culturas e transformar vidas”, afirmou Fábio Ramos, pastor e líder da Igreja das Nações. Entre as tendas temáticas, o público percorreu do crepe francês aos tacos mexicanos, das especiarias árabes aos sabores ribeirinhos da Amazônia.

Para Mariana, é esse tipo de trabalho que precisa de retaguarda em Brasília. “O terceiro setor faz todo dia o que o poder público deveria ao menos ajudar a fazer. São centenas de famílias impactadas por gente que não esperou autorização de ninguém para começar. Isso merece ser ampliado, e como senadora eu quero dar esse suporte”, concluiu a candidata.