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terça-feira, 15 de setembro de 2026.

Ao EXTRA, Ezequiel Neiva confirma foco na candidatura do filho após decisão do PL por substituição

Ele também disse que ainda não definiu quem irá apoiar a deputado federal
O advogado Wiveslando e o deputado estadual Ezequiel Neiva / Foto: Extra de Rondônia

O Partido Liberal (PL) decidiu, na noite desta segunda-feira (14), substituir o deputado estadual Ezequiel Neiva na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados.

Para ocupar a candidatura, a legenda escolheu Adriano Rogério Kroetz, conhecido como Adriano Bombeiro.

A decisão ocorreu após o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) manter o indeferimento do registro da candidatura de Ezequiel Neiva. A Executiva Estadual do PL se reuniu extraordinariamente às 20h e aprovou a substituição.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Ezequiel Neiva disse que tomou conhecimento da decisão do partido e que, a partir de agora, deverá concentrar sua atuação no apoio à candidatura do filho, Wiveslando Neiva, que disputa uma vaga de deputado estadual.

O deputado também afirmou que continua apoiando Marcos Rogério na disputa pelo Governo de Rondônia. Em relação à disputa para deputado federal, Ezequiel ainda não definiu como será sua atuação ou se apoiará algum dos candidatos que permanecem na corrida.

A substituição ocorre depois de duas decisões desfavoráveis do TRE-RO. O tribunal havia indeferido o registro de Ezequiel e, nesta segunda-feira, 14 de setembro, manteve a decisão ao analisar recurso apresentado pela defesa.

 

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