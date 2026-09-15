Clientes ostentam com uísques e enérgicos em casa noturna e recusam pagar conta de R$ 5 mil em Vilhena

Dois homens foram parar na delegacia após se recusarem a pagar uma conta pendente de mais de R$ 5 mil em uma casa noturna localizada na Avenida Antônio Quintino Gomes, no bairro Jardim América, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a gerência do estabelecimento acionou a Polícia Militar relatando que um grupo de cinco clientes havia chegado junto e consumido diversos produtos no local.

Três deles quitaram suas respectivas despesas, mas restou uma pendência referente ao consumo dos outros dois.

De acordo com o relato, os homens consumiram bebidas de valor elevado na companhia de acompanhantes do local, incluindo garrafas de uísque importado, dezenas de energéticos, cervejas e água de coco, gerando um total inicial que ultrapassava R$ 7 mil.

Um dos integrantes do grupo pagou R$ 2.150,00 e foi embora, deixando um saldo remanescente superior a R$ 5 mil sob responsabilidade dos dois envolvidos que permaneceram no imóvel.

A dupla se recusou a quitar o valor pendente alegando que o pagamento deveria ser feito por outro colega que ainda estava na casa.

Contudo, esse colega esclareceu aos policiais que havia separado sua comanda justamente para evitar divergências e que pagaria apenas o que consumiu individualmente.

Diante do impasse, os policiais orientaram os envolvidos sobre a confecção do registro policial por fraude no consumo.

Um dos clientes acabou cooperando e acompanhou a equipe. Já o segundo homem afirmou expressamente que não pagaria a dívida nem iria à delegacia, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo e realizar o transporte.

Ambos foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para o registro da ocorrência e a tomada das providências legais.