Dr. Lucas Donadon ganha respaldo de lideranças e fortalece caminhada rumo à Câmara Federal

O candidato a deputado federal por Rondônia, Dr. Lucas Donadon, vem conquistando o apoio de importantes lideranças políticas e comunitárias durante sua campanha eleitoral.

Nesta semana, em Porto Velho, uma reunião em apoio à candidatura reuniu um grande número de pessoas no bairro Jardim Santana.

O encontro foi organizado pelas lideranças Ermano e Fábio e acabou surpreendendo os próprios organizadores pelo expressivo número de participantes, evidenciando o crescimento das adesões ao projeto político de Dr. Lucas Donadon.

Durante a reunião, Dr. Lucas Donadon, que é médico e empresário, destacou sua trajetória à frente dos Laboratórios Marcos Donadon, e o trabalho desenvolvido para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde em Rondônia.

Dr. Lucas Donadon também apresentou algumas das propostas que pretende defender no Congresso Nacional, especialmente na área da saúde, com foco na ampliação e melhoria dos serviços oferecidos à população. “Conheço de perto as dificuldades enfrentadas diariamente pela população e pelos profissionais da área. Essa experiência reforçou minha convicção de que é possível fazer mais por Rondônia, principalmente nos municípios e localidades onde o acesso aos serviços de saúde ainda é limitado”, afirmou.

CONE SUL

Entre as propostas voltadas à saúde, o candidato destaca uma demanda considerada prioritária para o Cone Sul de Rondônia: a implantação de uma Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica Tipo II no Hospital Regional de Vilhena.

A proposta tem como objetivo garantir atendimento especializado e de alta complexidade a crianças de Vilhena e dos demais municípios da região, reduzindo a necessidade de deslocamentos para outros centros em situações que exigem cuidados intensivos.

Segundo Dr. Lucas Donadon, a implantação da UTI Pediátrica representa uma necessidade urgente diante da atual estrutura de atendimento de alta complexidade disponível no Cone Sul. A iniciativa poderá ser viabilizada por meio de recursos federais destinados à estrutura física, aquisição de equipamentos e implantação do serviço, além da articulação junto ao Ministério da Saúde para a posterior habilitação e custeio da unidade.

Para o candidato, investir na saúde pública significa garantir que as famílias rondonienses tenham acesso a atendimento especializado e de qualidade, independentemente do município onde vivem.