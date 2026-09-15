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terça-feira, 15 de setembro de 2026.

Equipamento de som é apreendido após denúncias de perturbação do sossego em Vilhena

Comércio na Avenida Curitiba já havia sido alvo de orientações anteriores; reincidência resultou em apreensão de caixa de som e registro de TCO
O equipamento de som foi recolhido e apreendido para ser apresentado às autoridades judiciais

Uma caixa de som foi apreendida pela Polícia Militar após denúncias de perturbação do sossego em uma conveniência localizada no cruzamento das Avenidas Curitiba e 1705, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a equipe policial foi acionada por moradores da região que se queixavam do volume excessivo do equipamento sonoro.

Ao chegar ao endereço, os policiais constataram que a caixa de som estava instalada na calçada, na área externa do imóvel, emitindo som em altíssimo volume.

O responsável pelo local foi abordado e questionou a queixa dos vizinhos, solicitando a identificação dos denunciantes.

Os militares esclareceram que a equipe já havia comparecido ao mesmo estabelecimento em oportunidades anteriores para orientar sobre o incômodo, liberando o local sem aplicação de sanções em ocasiões passadas.

No entanto, diante da reincidência contínua de reclamações no endereço, os policiais informaram que adotariam as medidas cabíveis.

O equipamento de som foi recolhido e apreendido para ser apresentado às autoridades judiciais.

O responsável assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), comprometendo-se a comparecer em juízo na data agendada para prestar esclarecimentos sobre a contravenção penal, sendo liberado no local.

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