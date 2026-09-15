Homem é detido após importunar e tentar tocar funcionárias de lanchonete em Vilhena

Um homem foi conduzido à delegacia pela Polícia Militar sob a acusação de importunação sexual praticada contra duas funcionárias de uma lanchonete situada na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , as vítimas trabalhavam no atendimento ao público, atrás do balcão, quando o homem, com visíveis sinais de embriaguez, se aproximou.

Ele passou a dirigir palavras de cunho sexual a uma das atendentes, fazendo gestos invasivos em sua direção, sem qualquer intimidade entre as partes.

Pouco depois, o suspeito retornou ao estabelecimento e abordou uma segunda funcionária, proferindo novos comentários de teor sexual.

Em seguida, esticou o braço por cima do balcão e tentou passar a mão no rosto da jovem, que conseguiu se esquivar a tempo e se afastar para evitar o contato físico. A investida causou intenso constrangimento e abalo emocional na atendente.

Após as negativas das funcionárias em interagir, o homem se retirou do local e foi para a praça de alimentação do centro de compras, onde continuou ingerindo bebidas alcoólicas.

A Polícia Militar foi acionada e, com base nas indicações das vítimas, localizou e abordou o suspeito.

Todos os envolvidos foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para a lavratura do registro policial e a tomada das medidas legais pertinentes.