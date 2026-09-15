Lideranças políticas hipotecam apoio à reeleição de Rosangela Donadon em Chupinguaia

Considerada a parlamentar que mais conquistou benefícios para o Cone Sul de Rondônia, a deputada estadual Rosangela Donadon (PRD) vem recebendo diversas manifestações de apoio à sua candidatura à reeleição no Estado.

Em Chupinguaia, a parlamentar conta com o respaldo de lideranças políticas e representantes da sociedade organizada.

Na conhecida “Capital do Boi Gordo”, Rosangela recebeu manifestações públicas de apoio do vice-prefeito Eliezer Rosa “do Paraíso”, do ex-vereador Idenei Dummer e de outras lideranças do município.

Na última semana, a deputada também esteve em Chupinguaia, onde visitou estabelecimentos comerciais e manteve contato direto com empreendedores e trabalhadores que contribuem diariamente para movimentar a economia e impulsionar o desenvolvimento local. “São essas conversas, essa troca e a oportunidade de ouvir de perto as demandas de cada região que fortalecem o nosso compromisso de continuar trabalhando por mais desenvolvimento, oportunidades e qualidade de vida para a população”, afirmou Rosangela.

Ao longo de sua atuação na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO), a parlamentar destinou recursos e viabilizou diversos benefícios para Chupinguaia, contemplando áreas como educação e infraestrutura.

Recentemente, Rosangela anunciou a destinação de quase R$ 1 milhão em investimentos para cinco unidades de ensino do município. Os recursos são utilizados na implantação de playgrounds destinados ao atendimento de crianças e adolescentes, proporcionando espaços mais adequados para lazer, recreação e convivência no ambiente escolar.

A atuação da deputada no município, segundo lideranças locais, tem contribuído para fortalecer sua presença política na região e ampliar os apoios em torno de sua candidatura à reeleição.