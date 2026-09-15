Marcos Rogério intensifica agenda de caminhadas e amplia presença nos municípios

O candidato ao Governo de Rondônia Marcos Rogério (PL) intensificou a agenda de caminhadas nesta fase da campanha, acompanhado pelo candidato a vice-governador Delegado Rodrigo Camargo (Podemos). Nesta segunda-feira (14), percorreu a Avenida Jatuarana, na Zona Sul de Porto Velho, com o prefeito Léo Moraes (Podemos), lideranças e apoiadores. Nesta terça-feira (15), a programação segue com uma série de atividades no Vale do Jamari.

Na capital, Marcos Rogério caminhou pela região comercial da Jatuarana, conversou com comerciantes, trabalhadores e moradores e esteve ao lado de Léo Moraes durante a mobilização. A atividade reforçou a presença nas ruas e o contato direto com a população, que têm marcado a agenda do candidato.

“É no contato com as pessoas, olho no olho, que a gente ouve, conhece as dificuldades e entende o que precisa ser feito. Eu acredito no diálogo e acredito que ninguém constrói nada sozinho”, afirmou Marcos Rogério.

A programação desta terça começa em Cacaulândia, com caminhada pela manhã. Na sequência, Marcos Rogério passa por Monte Negro e Campo Novo, onde estão previstas novas caminhadas. O roteiro continua por Três Coqueiros, Rio Branco e Jacinópolis, com visitas e atividades nas ruas.

O último município do dia será Buritis. A agenda prevê caminhada no fim da tarde e, logo depois, um encontro com lideranças e apoiadores.

A sequência pelo Vale do Jamari amplia a presença da campanha nos municípios e mantém o diálogo direto com diferentes regiões de Rondônia. Para Marcos Rogério, essa aproximação também permite conhecer as demandas de cada localidade e discutir soluções a partir das necessidades apresentadas pela população.

“Rondônia é uma terra boa, de gente trabalhadora. Temos potencial e precisamos encontrar caminhos para destravar o que está travado e fazer o estado funcionar. É com diálogo, parceria e disposição para trabalhar que vamos avançar”, destacou.