Maurício Carvalho destaca mais de R$ 15 milhões destinados a Rolim de Moura durante agenda no município

O deputado federal e candidato à reeleição Maurício Carvalho (Federação União Progressista) cumpriu uma intensa agenda em Rolim de Moura, na última segunda-feira (14), onde prestou contas do mandato, ouviu moradores e participou de uma grandes encontros com a população e lideranças locais. A passagem pelo município foi marcada pela apresentação de resultados: mais de R$ 15,6 milhões já foram destinados por Maurício para saúde, educação, infraestrutura, esporte e lazer.

A saúde concentra mais de R$ 7,1 milhões, enquanto a educação recebeu mais de R$ 6,7 milhões. A atuação também alcançou a infraestrutura e o setor produtivo, com maquinários já entregues ao município. “Eu gosto de voltar a Rolim de Moura tendo trabalho para mostrar. Cada recurso representa uma necessidade que ouvimos e uma parceria construída para fazer o resultado chegar às pessoas”, afirmou Maurício.

Durante a agenda, o candidato também esteve no distrito de Nova Estrela, onde ouviu demandas relacionadas às estradas, infraestrutura e condições para quem vive e produz na região. Maurício defendeu a continuidade dos investimentos no interior e destacou propostas para fortalecer a produção, ampliar o ensino técnico e aproximar tecnologia e qualificação profissional dos jovens.

Na reunião que encerrou a programação, Maurício agradeceu a recepção e reforçou a parceria com o prefeito Aldair Júlio, vereadores, lideranças e população. “Trabalho realizado é a melhor credencial para falar daquilo que ainda queremos fazer. Rolim de Moura sabe que pode contar comigo, e quero continuar trabalhando para trazer ainda mais resultados para o município. O trabalho tem que continuar”, concluiu.