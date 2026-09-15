Missão chinesa vistoria frigorífico de Vilhena e avalia produção de carne

Uma missão sanitária chinesa deverá iniciar neste domingo, 20 de setembro, uma auditoria no sistema brasileiro de produção de carnes.

A agenda prevista até o dia 28 de setembro envolve frigoríficos, laboratórios e propriedades rurais e poderá resultar na habilitação de novas unidades e na retomada das vendas de plantas temporariamente suspensas.

A lista apresentada às autoridades chinesas reúne 17 unidades industriais das cadeias bovina, suína e de aves. Entre as empresas envolvidas estão JBS, Minerva e MBRF. A aprovação, entretanto, não é automática e dependerá das conclusões dos técnicos sobre os controles sanitários mantidos pelo Brasil.

Ao menos três frigoríficos de bovinos estão no roteiro conhecido. A missão deverá visitar a unidade da JBS em Vilhena, Rondônia, impedida de exportar para a China desde maio, além das plantas da Minerva em Rolim de Moura, também em Rondônia, e do grupo MBRF em Promissão, São Paulo.

Outras unidades permanecem suspensas por Pequim, entre elas frigoríficos localizados em Pontes e Lacerda, Matupá e Várzea Grande, em Mato Grosso, e Araguari, em Minas Gerais. Na cadeia de aves, uma planta de Cafelândia, no Paraná, também está impedida de vender ao mercado chinês. Não há, atualmente, bloqueios a frigoríficos brasileiros de carne suína.

O ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, afirmou que o governo espera conseguir a reabilitação de unidades suspensas e a aprovação de novas plantas. A visita também poderá abrir caminho para o início das exportações de miúdos bovinos e suínos, produtos que agregariam receita ao abate e hoje possuem menor valorização no mercado interno (leia a matéria completa AQUI).