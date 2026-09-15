Prefeitura e PM assinam convênio para reforçar segurança em espaços públicos nesta quarta-feira em Vilhena

A Prefeitura de Vilhena e a Polícia Militar (PM) de Rondônia assinam nesta quarta-feira (16) o convênio da Atividade Delegada, conhecida como “Hora Delegada”, parceria que permitirá o emprego voluntário de policiais militares fora do horário regular de serviço em ações especiais de segurança e fiscalização no município.

A solenidade está marcada para as 8h, no Centro de Treinamento do 3º Batalhão de Polícia Militar, localizado na Avenida Tiradentes, nº 214, no bairro 5º BEC, em Vilhena.

A iniciativa tem como objetivo ampliar a presença policial e reforçar a segurança, especialmente em instalações e equipamentos públicos municipais. A organização operacional das atividades ficará sob responsabilidade da Polícia Militar, conforme o planejamento e as necessidades da administração municipal.

Pelo convênio, policiais militares poderão atuar voluntariamente em turnos de, no mínimo, seis horas, fora de sua jornada regular de trabalho.

Pela atividade efetivamente desempenhada, os policiais receberão a Diária Especial por Desempenho de Atividade Delegada (DEAD), custeada pela Prefeitura de Vilhena.

A assinatura do convênio será prestigiada pelo comandante-geral da Polícia Militar de Rondônia e formaliza a parceria entre o município e a corporação para a realização das ações especiais de segurança e fiscalização.