Em Psiquiatria na Era Digital, Dr. Aparício Carvalho analisa os efeitos da hiperconectividade sobre a saúde mental

Em sua obra Psiquiatria na Era Digital, o médico psiquiatra Dr. Aparício Carvalho aborda os impactos da tecnologia na vida moderna e discute como o excesso de estímulos, a cobrança constante por produtividade e a dificuldade de desconexão ajudam a explicar o crescente esgotamento emocional da sociedade contemporânea.

É cada vez mais comum encerrar o dia sem ter realizado esforço físico intenso e, ainda assim, sentir-se completamente exausto. Segundo o autor, esse fenômeno está relacionado à sobrecarga mental provocada por uma rotina marcada por notificações, mensagens, conteúdos digitais e demandas constantes de atenção.

A obra propõe uma reflexão sobre a forma como a tecnologia passou a ocupar espaços antes destinados ao descanso. Para o psiquiatra, o problema não está apenas nos celulares ou nas redes sociais, mas também na maneira como a conexão permanente passou a influenciar hábitos, comportamentos e relações.

Uma mente constantemente estimulada

Um dos temas centrais do livro é a chamada “economia da atenção”, modelo em que diferentes plataformas disputam continuamente o foco das pessoas. Em poucos minutos, é comum alternar entre conversas, vídeos, notícias, trabalho e redes sociais.

Com o tempo, as interrupções deixam de ser exceções e passam a integrar a rotina. Como consequência, cresce a dificuldade de manter a concentração, aumenta a sensação de urgência e se fortalece a impressão de que sempre existe algo pendente.

Quando até o descanso vira obrigação

Dr. Aparício também analisa como a busca por desempenho influencia até mesmo práticas voltadas ao bem-estar. Dormir melhor, alimentar-se adequadamente, praticar exercícios físicos e investir no desenvolvimento pessoal são hábitos importantes, mas podem se transformar em novas fontes de pressão quando passam a ser encarados como metas de produtividade.

No ambiente acadêmico e profissional, a comparação constante promovida pelas redes sociais amplia a percepção de que sempre existe alguém produzindo mais, estudando mais ou avançando mais rapidamente.

A importância de reaprender a desacelerar

Ao longo do livro, o autor não defende o abandono da tecnologia. Em vez disso, propõe uma reflexão sobre a necessidade de estabelecer limites saudáveis dentro de uma realidade cada vez mais conectada.

A mensagem central é que o cérebro também necessita de períodos sem estímulos constantes e que o descanso não precisa estar associado a resultados ou desempenho. Em uma sociedade marcada pela velocidade e pela conectividade permanente, recuperar a capacidade de parar pode ser um dos principais desafios para a preservação da saúde mental.

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