Fenômeno das redes sociais, presidenciável Augusto Cury confirma agenda em Rondônia

O candidato à Presidência da República, Augusto Cury (Avante), estará em Porto Velho na quinta-feira, 24 de setembro, em uma agenda de campanha em Rondônia.

De acordo com a organização da visita, Cury será recepcionado por apoiadores e lideranças do partido no Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira, a partir das 13h.

A passagem do candidato pela capital rondoniense ocorre durante o período eleitoral de 2026 e deverá reunir apoiadores para sua chegada ao estado.

O renomado médico psiquiatra e escritor, que se tornou um verdadeiro fenômeno digital e alcançou projeção nacional na disputa eleitoral de 2026, participará de uma comitiva que inclui carreata e “adesivaço” pelas ruas da capital rondoniense.

A visita também representa uma oportunidade para que o candidato tenha contato com lideranças e conheça demandas e temas relacionados à realidade de Rondônia.