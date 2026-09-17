Pagani coloca pavimentação como prioridade e defende recursos para Vilhena

O candidato a deputado federal Dhonaton Pagani (Podemos) colocou a pavimentação asfáltica entre as prioridades de sua proposta para Vilhena e o Cone Sul.

A ideia é buscar recursos federais para ampliar as obras nos bairros, incluindo regiões como os setores 17 e 19, QIP e Assocete, que ainda enfrentam ruas sem pavimentação.

Pagani afirma que a realidade das famílias vai além da infraestrutura. Em dias de chuva, a lama dificulta o deslocamento de moradores que precisam trabalhar, estudar e acessar serviços.

Entre as propostas está a articulação de recursos federais, emendas e investimentos em pavimentação e drenagem, aproveitando também estruturas já disponíveis no município.

Com a experiência adquirida como vereador, Pagani afirma conhecer as demandas dos bairros e pretende levar essas necessidades para Brasília, buscando recursos e projetos para a região.

“Onde acaba o asfalto, começa a poeira e a lama. Isso precisa mudar.” A proposta, segundo o candidato, é transformar demandas antigas em obras que melhorem a rotina das famílias.