Polícia Federal incinera 3,6 toneladas de drogas apreendidas em Rondônia

A Polícia Federal incinerou, na quarta-feira, 16 de setembro, cerca de 3,6 toneladas de drogas no município de Guajará-Mirim.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o montante destruído contou com aproximadamente 3.375,4 kg de skunk, 185,3 kg de cloridrato de cocaína e 84 kg de pasta base de cocaína.

Os entorpecentes haviam sido apreendidos durante uma operação integrada no município de Monte Negro, ação que contou com a atuação conjunta da Polícia Militar de Rondônia e da Polícia Rodoviária Federal.

O procedimento de incineração seguiu os protocolos legais e foi acompanhado por representantes da Vigilância Sanitária, além de contar com a presença de um magistrado do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.