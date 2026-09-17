Prefeito de Chupinguaia mostra força politica em ato de apoio à reeleição de Luizinho Goebel

Chupinguaia foi palco, durante o dia desta quarta-feira (16/09), de uma grande mobilização política durante a programação da agenda de campanha pela reeleição do deputado estadual Luizinho Goebel (PL).

No ato, teve a participação do prefeito Dr. Wesley Araújo (PP), primeira dama Ana Karla Amorim, vereador Careca, lideranças, apoiadores e simpatizantes em defesa da reeleição do deputado Luizinho Goebel, além do deputado federal Lúcio Mosquini (PL), do candidato ao governo de Estado Marcos Rogério (PL), candidata à senadora Silvia Cristina (PP), e candidata à senadora Mariana Carvalho e para presidente Flavio Bolsonaro (PL).

Para o deputado estadual Luizinho Goebel, estar próximo da população é fundamental para compreender as demandas e fortalecer o trabalho político.

“É muito importante estar nas ruas, junto do nosso povo, recebendo esse carinho. Uma carreata como essa mostra a força da nossa gente e nos dá ainda mais disposição para seguir trabalhando por Rondônia”, afirmou Luizinho.

Luizinho Goebel também destacou a participação popular durante o percurso. “Foi uma grande demonstração de carinho e confiança. Ver as pessoas nas ruas, participando e acompanhando a nossa carreata, mostra que estamos no caminho certo. É ao lado do povo que queremos continuar caminhando e trabalhando pelo Com e Sul e Estado de Rondônia”, declarou Luizinho.

O prefeito Dr. Wesley Araújo, destacou a importância da união do grupo e a atuação do deputado Goebel. “Eu tenho a oportunidade de conviver com gente que cuida de gente. Dr. Wesley Arapujo (PP), mostra isso todos os dias, com trabalho, respeito e atenção às pessoas. É por isso que estamos juntos, porque acreditamos em um projeto que coloca ao Cone Sul de Rondônia e a nossa população em primeiro lugar”, afirmou.

Para o prefeito Dr. Wesley Araujo, a presença expressiva demonstra a força do grupo político. “aqui é uma demonstração clara de união. Estamos caminhando juntos porque acreditamos que Chupinguaia, precisa continuar avançando e tendo representantes que defendam os interesses da nossa cidade”, acrescentou o prefeito.