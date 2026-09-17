Sílvia Cristina vai reunir mulheres, no Movimento Elas do Bem

A candidata ao Senado Sílvia Cristina vai reunir mulheres em um grande evento, denominado Movimento Elas do Bem, na próxima segunda-feira (21), às 19h30, no Monarka, em Porto Velho.

“Será um momento para exaltarmos a força feminina, a presença das mulheres na política e a importância de participação no processo eleitoral”, disse a futura senadora.

O evento deve reunir cerca de mil mulheres, de diferentes segmentos, marcando um apoio importante nessa reta final de campanha, para a candidatura de Sílvia Cristina ao Senado.

“Vai ser maravilhoso estar com tantas mulheres, somando junto com nossa campanha, que está numa crescente e ocupando as ruas e mentes da nossa população. Meu convite a todas, para estarem conosco nesse momento tão importante”, finalizou Silvia.