Melhorias na BR-364 entram na agenda de Ederson Deiró para o desenvolvimento do Cone Sul

Ederson Deiró, candidato a deputado federal pelo Republicanos, tem colocado a infraestrutura rodoviária entre os temas prioritários de sua agenda para o Cone Sul de Rondônia.

Para ele, as condições da BR-364 estão diretamente relacionadas ao transporte de passageiros, ao escoamento da produção e ao desenvolvimento econômico dos municípios.

A BR-364 funciona como um dos principais corredores de ligação de Rondônia com outras regiões do país. No Cone Sul, a rodovia é utilizada diariamente por trabalhadores, estudantes, produtores, transportadores e empresas que dependem do deslocamento para manter suas atividades.

Na avaliação apresentada por Deiró, discutir a rodovia também significa tratar da competitividade regional. Custos de transporte, tempo de deslocamento e condições de segurança interferem diretamente na vida de quem utiliza a estrada e na capacidade de empresas e produtores movimentarem seus produtos.

A proposta do candidato é buscar, em Brasília, espaço para que as demandas de infraestrutura do interior sejam acompanhadas de perto. A atuação federal pode envolver articulação com órgãos responsáveis, acompanhamento de projetos e busca por investimentos para as rodovias.

A BR-364, portanto, aparece na agenda de Deiró como uma pauta que ultrapassa a questão do transporte. Para o candidato, melhorar a infraestrutura é criar condições para que o Cone Sul tenha mais oportunidades de crescimento e desenvolvimento.