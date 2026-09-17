Após anos de cobranças, Dr. Paulo Henrique celebra abertura da UTI Neonatal de Cacoal

A inauguração da UTI Neonatal do Hospital Regional de Cacoal marca a realização de uma cobrança antiga do ex-vereador Dr. Paulo Henrique, candidato a deputado estadual pelo Partido Liberal (PL).

Desde 2019, muito antes da campanha eleitoral de 2026, Paulo Henrique já cobrava uma solução para a falta de atendimento intensivo aos recém-nascidos em Cacoal.

Em março de 2022, ainda como vereador, apresentou indicação defendendo a instalação de leitos neonatais no município. O assunto voltou à tribuna em diferentes momentos de seu mandato, inclusive diante dos casos de mães e bebês que precisavam ser transferidos para outras cidades em busca de atendimento especializado.

Nesta quarta-feira, 16 de setembro, a espera terminou. O Hospital Regional de Cacoal inaugurou a nova estrutura com oito leitos neonatais — quatro de terapia intensiva e quatro de cuidados intermediários. A implantação atende também a uma ação civil pública do Ministério Público de Rondônia, que levou o Poder Judiciário a determinar a criação do serviço.

Para Dr. Paulo Henrique, a conquista tem um significado que vai além da ampliação física do hospital. “É uma notícia que enche o coração de esperança. Agora, bebês que nascerem precisando de cuidados especiais poderão encontrar estrutura e profissionais preparados aqui, mais perto de suas famílias, justamente no momento mais delicado da vida”, afirmou.

A implantação da unidade também resgata uma cobrança feita por Paulo Henrique durante seu mandato. Em 2024, ele voltou a tratar publicamente do problema, defendendo não apenas a instalação dos equipamentos, mas também a contratação dos profissionais especializados necessários para colocar os leitos em funcionamento.

Para o candidato, a inauguração representa uma vitória importante, mas não encerra o trabalho. “Cada conquista como essa precisa ser reconhecida, mas principalmente mantida e ampliada. Estou percorrendo Rondônia defendendo uma saúde pública humanizada, capaz de cuidar das mães e dos recém-nascidos desde os primeiros momentos de vida”, declarou.

Candidato a deputado estadual pelo PL, Dr. Paulo Henrique tem registro deferido pela Justiça Eleitoral. Caso eleito, afirma que pretende usar o mandato para fiscalizar a aplicação dos recursos públicos e buscar novos investimentos para fortalecer a saúde no interior de Rondônia.

“Vou trabalhar e fiscalizar para que investimentos como esse continuem chegando à nossa região. Cuidar de cada vida que se inicia é também cuidar do futuro do nosso estado”, concluiu.