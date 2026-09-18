Coronel Braguin cobra rigor contra corrupção e defende punição severa para desvio de dinheiro público

Diante dos recentes casos de grande repercussão envolvendo suspeitas e investigações sobre corrupção e irregularidades em instituições públicas, o candidato a deputado federal Coronel PM Braguin, afirma que a população está cansada de ver recursos públicos serem desviados enquanto serviços essenciais continuam enfrentando dificuldades.

Para ele, o combate à corrupção precisa estar entre as prioridades de quem ocupa cargos públicos e representar uma cobrança permanente em defesa do cidadão.

“Você deve estar revoltado, assim como eu, com esses escândalos de corrupção dos últimos dias. Banco Master, INSS, STF, só para citar alguns casos recentes. Ninguém aguenta mais. Quem trabalha sabe o quanto é difícil ganhar dinheiro honestamente e, quando o dinheiro público é desviado, somos nós que pagamos a conta. É o produtor que precisa de estradas, a família que precisa de saúde e o trabalhador que precisa de serviço público funcionando. Dinheiro público não é dinheiro de político, é dinheiro do povo”, declarou Braguin.

O candidato defende o fortalecimento dos mecanismos de fiscalização e transparência, além de mudanças na legislação para ampliar a responsabilização de agentes públicos envolvidos em desvios de recursos. Segundo Braguin, a corrupção não pode ser tratada como parte natural da atividade política e aqueles que comprovadamente praticarem crimes contra o patrimônio público devem enfrentar consequências rigorosas, inclusive restrições para voltar a ocupar funções públicas.

“Como deputado federal, vou defender fiscalização, transparência e punição severa para quem rouba dinheiro público. Chega de tratar a corrupção como se fosse coisa normal da política. Quem trabalha honestamente merece respeito, e autoridades que desviam dinheiro público precisam responder pelos seus crimes, ficar muito tempo presas e nunca mais serem candidatas ou nomeadas para outros cargos. Eu não acredito em discurso político sem resultado. Acredito em responsabilidade, fiscalização e compromisso com o cidadão”, afirmou.